أنباء عن شهداء بعد اقتحام الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين

وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، بعد اكتشاف قوات خاصة بالقرب من مدرسة عزت أبو الرب، وحاصرت منزلا.
وأضافت، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه المنزل المحاصر، فيما يستمر بدفع تعزيزات عسكرية باتجاه البلدة.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
-
مصابون إثر قصف إسرائيلي على شمال مخيم النصيرات
-
الاحتلال يهدم منزلا وغرفتين زراعيتين في بيت عوا غرب الخليل
-
هيئة الأسرى: مرض السكابيوس يهدد حياة المعتقلين الأشبال في سجن عوفر
-
استشهاد طفل وإصابة شاب برصاص الاحتلال شمال القدس
-
الاحتلال يداهم قلقيلية ويعتقل 13 مواطناً بينهم امرأة
-
توقف محطة الصرف الصحي المركزية وسط قطاع غزة
-
رويترز: ألمانيا علقت تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل