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أنباء عن شهداء بعد اقتحام الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 19-09-2024 12:25 م
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة قباطية جنوب جنين، وحاصرت منزلا، وهناك أنباء عن شهداء.اضافة اعلان


وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، بعد اكتشاف قوات خاصة بالقرب من مدرسة عزت أبو الرب، وحاصرت منزلا.

وأضافت، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه المنزل المحاصر، فيما يستمر بدفع تعزيزات عسكرية باتجاه البلدة. 

وفا
 
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