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أنباء عن مقتل أسير إسرائيلي وإصابة اثنين جراء القصف على غزة

ن
أرشيفية
 
الثلاثاء، 18-03-2025 12:27 م

الوكيل الإخباري-  نقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصدر مسؤول في حركة "حماس" قوله إن أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة قتل وأصيب آخران فجر اليوم الثلاثاء.

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وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن هويته اليوم الثلاثاء أن الحادث وقع نتيجة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.


وتحتجز حركة "حماس" حاليا 59 أسيرا، وترجح المصادر أن نصفهم أحياء والبقية قتلوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة وفي محاولات إسرائيلية لتحريرهم، وفق الوكالة.

 
 
gnews

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