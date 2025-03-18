أنباء عن مقتل أسير إسرائيلي وإصابة اثنين جراء القصف على غزة

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصدر مسؤول في حركة "حماس" قوله إن أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة قتل وأصيب آخران فجر اليوم الثلاثاء.

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وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن هويته اليوم الثلاثاء أن الحادث وقع نتيجة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.