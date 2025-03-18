أنباء عن مقتل أسير إسرائيلي وإصابة اثنين جراء القصف على غزة

وتحتجز حركة "حماس" حاليا 59 أسيرا، وترجح المصادر أن نصفهم أحياء والبقية قتلوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة وفي محاولات إسرائيلية لتحريرهم، وفق الوكالة.
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