الأربعاء 2025-05-14 09:01 م
 

أوامر إخلاء إسرائيلية للأهالي بحي الرمال في غزة

غزة
غزة
 
الأربعاء، 14-05-2025 07:55 م
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال أصدر أوامر إخلاء للسكان في مناطق بحي الرمال الجنوبي في مدينة غزة.اضافة اعلان


وأوضحت المصادر أن تلك المنطقة التي أمر الاحتلال بإخلاء مبان فيها تقع في عمق مدينة غزة وتضم عشرات آلاف النازحين.
 
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