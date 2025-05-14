أوامر إخلاء إسرائيلية للأهالي بحي الرمال في غزة

07:55 م

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال أصدر أوامر إخلاء للسكان في مناطق بحي الرمال الجنوبي في مدينة غزة. اضافة اعلان





وأوضحت المصادر أن تلك المنطقة التي أمر الاحتلال بإخلاء مبان فيها تقع في عمق مدينة غزة وتضم عشرات آلاف النازحين.