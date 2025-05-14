أوامر إخلاء إسرائيلية للأهالي بحي الرمال في غزة

وأوضحت المصادر أن تلك المنطقة التي أمر الاحتلال بإخلاء مبان فيها تقع في عمق مدينة غزة وتضم عشرات آلاف النازحين.
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