الأربعاء 2025-07-09 10:03 ص
 

أوتشا: الأوضاع الميدانية في غزة كارثية وتتدهور باستمرار

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)
 
الأربعاء، 09-07-2025 09:24 ص
الوكيل الإخباري- حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل متسارع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التقارير الميدانية تفيد بتعرّض الخيام والمدارس والمنازل والمرافق الطبية للقصف، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى بشكل يومي.اضافة اعلان


وقال المكتب الأممي في آخر تحديث له عبر موقعه الرسمي، الليلة الماضية، إن المستشفيات تقلّص إمداداتها، وسيارات الإسعاف معطّلة، وشبكات المياه على شفا الانهيار.

ونوّه إلى أن أزمة الوقود وصلت إلى نقطة حرجة، وأن ما تبقى من الوقود القليل يُستخدم بالفعل لتشغيل أهم العمليات، لكنه ينفد بسرعة، ولم يتبقَّ أي مخزون إضافي متاح تقريبًا.

وحذّر "أوتشا" في هذا الصدد من ارتفاع مرجّح للوفيات بشكل حاد قريبًا، ما لم تسمح سلطات الاحتلال بدخول وقود جديد، وهو ما لم يحصل خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت، مساء أمس الثلاثاء، أمرًا جديدًا بالنزوح يشمل أجزاء من مدينة خان يونس، لا سيما المقيمين في الخيام، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وأوضح أن حتى المناطق الأصغر مساحة التي يُجبر الناس على التجمع فيها، والتي تقلّصت مساحتها الآن إلى نحو 15 بالمئة من القطاع وتتقلص باستمرار، أصبحت "مجزأة" ولا تزال غير آمنة على الإطلاق.

بترا
 
 
gnews

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