الإثنين 2025-06-02 01:37 م
 

أوتشا: الاحتلال الإسرائيلي يخنق مدنيي غزة في 18% من القطاع

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
 
الإثنين، 02-06-2025 11:51 ص

الوكيل الإخباري-    أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أنه مع توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لم يتبق سوى أقل من 18 بالمئة من مساحة القطاع كمنطقة يُسمح فيها بوجود المدنيين، أما بقية المساحة، فإما تحت سيطرة إسرائيلية مباشرة أو تعتبر مناطق إخلاء وتتعرض لقصف متواصل.

اضافة اعلان


ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى استمرار النزوح في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث نزح نحو 200 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين فقط.


وذكرت الأمم المتحدة أن الوضع الكارثي في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب، مع استمرار القصف في جميع أنحاء القطاع، لاسيما في الشمال حيث أُجبر آخر مستشفى يعمل جزئيا على الإخلاء.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يوعز بالبدء بالمرحلة الثانية من توسعة مستشفى الأميرة إيمان

غعنة

فن ومشاهير الموت يفجع الفنانة دوجا حجازي

ل

خاص بالوكيل شكاوى من تعطل نظام الدفع الإلكتروني بالأحوال المدنية

جانب من التكريم

أخبار محلية بسبب هذا الموقف استحق الطالب عابد أبو محفوظ تكريما من الوزير .. إليك التفاصيل

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يتفقد الحجاج في مكة المكرمة

6فغ

منوعات طرد الشيف نصرت من حفل أبطال أوروبا - فيديو

تةاتة

فن ومشاهير نتفليكس تكشف عن موعد عرض الموسم الثالث والأخير من "لعبة الحبار"

424

فن ومشاهير بسبب منشور على فيسبوك.. أسرة محمد الموجي تلاحق فناناً تركياً بتهمة السرقة!



 
 





الأكثر مشاهدة