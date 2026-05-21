أوتشا: النظام الصحي يعاني من ضغط هائل في غزة

الأمم المتحدة: الاحتلال يجبر 40 ألف فلسطيني على النزوح من مخيمات الضفة
الخميس، 21-05-2026 10:27 م

الوكيل الإخباري-   أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن النظام الصحي لا يزال يعاني من ضغط هائل في غزة وطالب بضرورة السماح بدخول الإمدادات الأساسية إلى غزة بشكل عاجل لتجنب خطر انهيار المعدات.

وقال المكتب في بيانه اليومي، إن منظمة الصحة العالمية في غزة سجلت 22 هجومًا على الرعاية الصحية، أسفرت عن سقوط ضحايا أو أثرت على النقل الطبي والمرافق الصحية.

 
 


