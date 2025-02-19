أوكسفام: إسرائيل دمرت معظم شبكة المياه والصرف الصحي بغزة

الوكيل الإخباري- أفادت منظمة أوكسفام ان إسرائيل دمرت 1025 ميلا من شبكات المياه والصرف ولم يبق سوى أقل من 7% من مستوى المياه في رفح وشمال غزة.

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وأضافت "بدأنا للتو في إدراك حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة".