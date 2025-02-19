أوكسفام: إسرائيل دمرت معظم شبكة المياه والصرف الصحي بغزة

وأضافت "بدأنا للتو في إدراك حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة".
وبينت انه تم تدمير معظم شبكات المياه والصرف الصحي الحيوية في غزة مما أدى إلى ظروف صحية وطبية كارثية.
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