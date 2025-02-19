 
الأربعاء 2025-02-19 03:54 ص
 

أوكسفام: إسرائيل دمرت معظم شبكة المياه والصرف الصحي بغزة

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 19-02-2025 03:04 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت منظمة أوكسفام ان إسرائيل دمرت 1025 ميلا من شبكات المياه والصرف ولم يبق سوى أقل من 7% من مستوى المياه في رفح وشمال غزة.

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وأضافت "بدأنا للتو في إدراك حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة".


وبينت انه تم تدمير معظم شبكات المياه والصرف الصحي الحيوية في غزة مما أدى إلى ظروف صحية وطبية كارثية.

 
gnews

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