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أوكسفام: المساعدات لا تصل للمناطق المأهولة شمال غزة

أرشيفية
أرشيفية
الجمعة، 01-11-2024 09:32 م

الوكيل الإخباري- قالت منظمة "أوكسفام" إن المساعدات لا تصل للمناطق المأهولة بالسكان في شمال غزة على الإطلاق وكميات صغيرة فقط تصل مدينة غزة.

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وقبل أيام قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يواجه عراقيل كثيرة، ومن أصل 423 حركة مساعدات إنسانية تم التنسيق لها مع السلطات الإسرائيلية في الفترة من الأول إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تم تسهيل 151 حركة فقط، ورفض 189، وتم تعطيل البقية.

 
gnews

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