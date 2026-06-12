أولى القبلتين يستقبل أكثر من 60 ألف مصلٍ لأداء صلاة الجمعة

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، بأنّ أكثر ن 60 ألف مصلٍ أدَّوا الجمعة في "الأقصى"، حيث توافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين إليه، منذ ساعات الصباح الباكر.
يُشار إلى أن الاحتلال يمنع منذ ثلاث سنوات الفلسطينيين من محافظات الضفة وقطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.
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