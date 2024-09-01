أول تعليق من حماس بعد عثور الاحتلال على جثث 6 أسرى

وأضافت أن المسؤول عن موت الأسرى هو الاحتلال الذي يصرّ على مواصلة حرب الإبادة والإدارة الأميركية بسبب دعمها للعدوان.
وتابعت: كنا حريصين أكثر من بايدن على حياة الأسرى، لذا وافقنا على مقترحه وعلى قرار مجلس الأمن بينما رفضهما رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
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