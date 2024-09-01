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أول تعليق من حماس بعد عثور الاحتلال على جثث 6 أسرى

شعار حركة حماس
شعار حركة حماس
الأحد، 01-09-2024 10:01 ص

الوكيل الإخباري- علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على العثور على جثث 6 أسرى في غزة، بأنهم قتلوا بالقصف الصهيوني.

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وقالت حماس، إنه على الرئيس الأميركي جو بايدن إن كان حريصا على حياتهم أن يوقف دعمه للعدو.


وأضافت أن المسؤول عن موت الأسرى هو الاحتلال الذي يصرّ على مواصلة حرب الإبادة والإدارة الأميركية بسبب دعمها للعدوان.


وتابعت: كنا حريصين أكثر من بايدن على حياة الأسرى، لذا وافقنا على مقترحه وعلى قرار مجلس الأمن بينما رفضهما رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

 
gnews

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