أول تعليق من حماس بعد عثور الاحتلال على جثث 6 أسرى

الوكيل الإخباري- علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على العثور على جثث 6 أسرى في غزة، بأنهم قتلوا بالقصف الصهيوني.

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وقالت حماس، إنه على الرئيس الأميركي جو بايدن إن كان حريصا على حياتهم أن يوقف دعمه للعدو.



وأضافت أن المسؤول عن موت الأسرى هو الاحتلال الذي يصرّ على مواصلة حرب الإبادة والإدارة الأميركية بسبب دعمها للعدوان.