أول تعليق من حماس على مزاعم الاحتلال باغتيال محمد الضيف

الوكيل الإخباري - علق عضو المكتب السياسي في حماس، عزت الرشق، على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي باغتيال محمد الضيف، القائد العام للجناح العسكري في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس".



وقال الرشق في تعقيب له عبر قناته على تلغرام، الخميس: "إن تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات القسام هو شأن قيادة كتائب القسام وقيادة الحركة".



وأضاف: "ما لم تعلن أي منهما، فلا يمكن تأكيد أي خبر من الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام أو من قبل أية أطراف أخرى".



وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال محمد الضيف، القائد العام للجناح العسكري في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس".