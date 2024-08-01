أول تعليق من حماس على مزاعم الاحتلال باغتيال محمد الضيف

وقال الرشق في تعقيب له عبر قناته على تلغرام، الخميس: "إن تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات القسام هو شأن قيادة كتائب القسام وقيادة الحركة".
وأضاف: "ما لم تعلن أي منهما، فلا يمكن تأكيد أي خبر من الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام أو من قبل أية أطراف أخرى".
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال محمد الضيف، القائد العام للجناح العسكري في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس".
وقال جيش الاحتلال والشاباك في بيان مشترك، الخميس: "تلقينا معلومات استخباراتية موثوقة تفيد باغتيال محمد الضيف في هجوم على خان يونس قبل ثلاثة أسابيع".
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