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أونروا: إسرائيل استهدفت أكثر من 400 مدرسة في غزة منذ تشرين الأول 2023

مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
 
الإثنين، 14-04-2025 09:43 م
الوكيل الإخباري-   قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بصورة مباشرة أكثر من 400 مدرسة في قطاع غزة، منذ بدئه حرب الإبادة الجماعية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأشارت الوكالة في منشور على منصة "إكس"، الاثنين، إلى أن معظم المدارس في القطاع تضررت جراء الحرب الإسرائيلية.

وأضافت أن أكثر من 70% من المدارس معظمها مدارس لجأ إليها النازحون الفلسطينيون تعرضت لاستهداف مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أن 88% من المدارس في غزة تحتاج إلى ترميم أو إعادة تأهيل كاملة.

وأوضحت" الأونروا" أن 162 مدرسة من المدارس المتضررة جراء الحرب الإسرائيلية تابعة لها.

وذكرت أن الأطفال في قطاع غزة يُهجَّرون ويتعرضون للقتل والإصابات ويحرمون من التعليم منذ عام ونصف بسبب الحرب الإسرائيلية.
 
gnews

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