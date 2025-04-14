أونروا: إسرائيل استهدفت أكثر من 400 مدرسة في غزة منذ تشرين الأول 2023

وأشارت الوكالة في منشور على منصة "إكس"، الاثنين، إلى أن معظم المدارس في القطاع تضررت جراء الحرب الإسرائيلية.
وأضافت أن أكثر من 70% من المدارس معظمها مدارس لجأ إليها النازحون الفلسطينيون تعرضت لاستهداف مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أن 88% من المدارس في غزة تحتاج إلى ترميم أو إعادة تأهيل كاملة.
وأوضحت" الأونروا" أن 162 مدرسة من المدارس المتضررة جراء الحرب الإسرائيلية تابعة لها.
وذكرت أن الأطفال في قطاع غزة يُهجَّرون ويتعرضون للقتل والإصابات ويحرمون من التعليم منذ عام ونصف بسبب الحرب الإسرائيلية.
-
أخبار متعلقة
-
إعلام إسرائيلي: إصابة جندي بلواء غولاني في غزة
-
الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ على الأرجح منذ اندلاع الحرب
-
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الضفة
-
الإعلام العبري: عريضة لسفراء ومسؤولين إسرائيليين سابقين للمطالبة بوقف الحرب
-
زامير يبلغ نتنياهو بأخبار لا تسر عن الجيش .. تفاصيل
-
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
-
إسرائيل تدمر نفقًا شمالي غزة.. وحماس تكشف تفاصيل "عملية رفح"
-
إسرائيل تتحدث عن مستقبل قطاع غزة ومصير سكانه