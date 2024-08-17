أونروا: إسرائيل قلصت المنطقة الإنسانية إلى 11% من غزة

الوكيل الإخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن إسرائيل قلصت ما تطلق عليها "المنطقة الإنسانية" إلى 11% فقط من مساحة قطاع غزة، مما تسبب في حالة من الفوضى والخوف بين النازحين.



وذكرت الوكالة في منشور على منصة "إكس" أن "آلاف العائلات الفلسطينية تواصل النزوح في قطاع غزة مع إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة، ولا مكان آمنا تذهب إليه".



وجددت الوكالة الأممية مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.