أونروا: إسرائيل قلصت المنطقة الإنسانية إلى 11% من غزة

وذكرت الوكالة في منشور على منصة "إكس" أن "آلاف العائلات الفلسطينية تواصل النزوح في قطاع غزة مع إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة، ولا مكان آمنا تذهب إليه".
وجددت الوكالة الأممية مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم السبت سكان مخيم المغازي للاجئين ومناطق أخرى وسط قطاع غزة بإخلاء منازلهم استعدادا لشن عملية عسكرية بـ"شكل فوري".
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