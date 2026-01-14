أونروا: العائلات النازحة في غزة تواجه صعوبات بالحصول على مياه شرب نظيفة

وأوضحت الوكالة الأممية عبر موقعها الرسمي في بيان اليوم الأربعاء، أنه في الملاجئ المكتظة، يعتمد كثيرون بشكل كامل على المياه التي تنقلها الوكالة عبر الشاحنات، ويضطرون إلى ترشيد كل قطرة لاستخدامها في الشرب والطبخ والنظافة الشخصية.
ولفتت الأونروا إلى أن الوصول إلى المياه لا يزال أمرا بالغ الأهمية للبقاء على قيد الحياة.
