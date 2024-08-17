أونروا: المنطقة الإنسانية بغزة تحولت إلى جحيم

09:54 م

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الوكيل الإخباري- قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" عدنان أبو حسنة إن تكدس النازحين في "المنطقة الإنسانية" التي أعلنها الاحتلال في غزة تحول إلى "جحيم".



وأضاف أن هذا الوضع تضرر منه الجميع، ولكن الضرر الأكبر وقع على "الشرائح الهشة" مثل الأطفال -الذين يمثلون 51% من سكان غزة- والمرضى وكبار السن.