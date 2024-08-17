 
السبت 2024-08-17 11:44 م
 


أونروا: المنطقة الإنسانية بغزة تحولت إلى جحيم

غزة
غزة




 

السبت، 17-08-2024 09:54 م
الوكيل الإخباري-   قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" عدنان أبو حسنة إن تكدس النازحين في "المنطقة الإنسانية" التي أعلنها الاحتلال في غزة تحول إلى "جحيم".

وأضاف أن هذا الوضع تضرر منه الجميع، ولكن الضرر الأكبر وقع على "الشرائح الهشة" مثل الأطفال -الذين يمثلون 51% من سكان غزة- والمرضى وكبار السن.
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق من الأحد الى الثلاثاء

رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء

أخبار محلية رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء لـ ال الفريحات وال الفاعور

صورة لقصف المركبة

فلسطين إذاعة الجيش الإسرائيلي: اغتيال مطلوبين اثنين بجنين

رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين إعلام إسرائيلي: نتنياهو رفض لقاء وزير خارجية بريطانيا

صورة قائد السرية

فلسطين الاحتلال يقر بمقتل قائد سرية بمعارك غزة

غزة

فلسطين أونروا: المنطقة الإنسانية بغزة تحولت إلى جحيم

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تحذر من استهداف محطة كورسك النووية

صورة من الدورة

أخبار محلية دورة تدريبية في بصيرا حول شبكات الري





 


 



الأكثر مشاهدة