أونروا: المنطقة الإنسانية بغزة تحولت إلى جحيم

وأضاف أن هذا الوضع تضرر منه الجميع، ولكن الضرر الأكبر وقع على "الشرائح الهشة" مثل الأطفال -الذين يمثلون 51% من سكان غزة- والمرضى وكبار السن.
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