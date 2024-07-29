أونروا: سكان غزة منهكون ويضطرون للفرار من ملاجئهم المؤقتة يوميا

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697794 الوكيل الاخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن سكان قطاع غزة منهكون ويضطرون كل يوم تقريبا للفرار من ملاجئهم المؤقتة دون أن يجدوا مكانا آمنا يأوون إليه. اقرأ أيضاً مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينيين في الخليل الدويري: لهذا السبب استخدمت القسام صاروخ "السهم الأحمر" انتشار واسع للأمراض الجلدية بقطاع غزة خاصة بين الأطفال جيش الاحتلال يهدم منزلا فلسطينيا بقرية الديوك بأريحا إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين قوات الاحتلال تنسحب من أريحا بعد اعتقالها شابين فلسطينيين مدفعية الاحتلال تقصف حي الشيخ ناصر وسط خان يونس قوات الاحتلال تقتحم مدينة أريحا شرقي الضفة شهداء ومصابون في غارة لقوات الاحتلال استهدفت منزلا بمدينة غزة