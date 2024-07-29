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أونروا: سكان غزة منهكون ويضطرون للفرار من ملاجئهم المؤقتة يوميا

ملاجئ سكان غزة المؤقتة
ملاجئ سكان غزة المؤقتة
الإثنين، 29-07-2024 10:38 ص

 

الوكيل الاخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن سكان قطاع غزة منهكون ويضطرون كل يوم تقريبا للفرار من ملاجئهم المؤقتة دون أن يجدوا مكانا آمنا يأوون إليه.
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