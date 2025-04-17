الخميس 2025-04-17 11:40 ص
 

"أونروا": مخازن الأغذية في غزة فارغة والقطاع على شفا مجاعة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
 
الخميس، 17-04-2025 10:08 ص
الوكيل الإخباري-  حذر المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، من أن قطاع غزة بات على حافة مجاعة بفعل شح المواد الغذائية.اضافة اعلان


وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قال أبو حسنة في تصريحات الليلة الماضية: "مخازن المواد الغذائية التابعة للوكالة أصبحت فارغة، والمواد تنفد بسرعة كبيرة، ونحن على أعتاب مجاعة حقيقية ستطال 2.3 مليون فلسطيني في مختلف مناطق قطاع غزة"، مؤكدًا أن الفترة الحالية هي الأصعب منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول 2023.

وأضاف: "نتحدث عن صورة مأساوية: هناك الآلاف من الجائعين في مختلف مناطق قطاع غزة، حتى ما تبقى من مواد أدخلها القطاع التجاري في فترة وقف إطلاق النار، يتم بيعها بأسعار فلكية لا يستطيع معظم سكان قطاع غزة شراءها. ونتحدث أيضًا عن منظومة صرف صحي ومنظومة مياه مدمّرة، والكهرباء غير موجودة. نحن نعيش أيامًا سوداوية، قد تكون هي الأصعب منذ السابع من تشرين الأول وحتى الآن".

وأكد المتحدث باسم الأونروا أنه: "لا بديل أمام الوكالة وغيرها من المنظمات سوى فتح المعابر بصورة فورية وإدخال المواد الغذائية والطبية، حيث لا يمكن الاستمرار بهذا المنع والحبس عن إدخال المساعدات منذ الثاني من آذار الماضي وحتى الآن".

ويُشار إلى أن إسرائيل استأنفت القصف المدمّر لقطاع غزة في 18 آذار الماضي، أعقبه توغّل بري جديد، بعد توقف دام نحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

أخبار محلية برعاية ملكية: انطلاق المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم السبت القادم

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي إلى سوريا للقاء الشرع والشيباني

بلافرل

منوعات إصابة مظليين إثر هبوط عنيف خلال عرض جوي في امريكا - فيديو

أرشيفية

أخبار محلية تلفريك عجلون يعود للعمل بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصيانة

تعبيرية

أسواق ومال أسعار النفط تواصل الارتفاع عالمياً

نننن

منوعات من داخل النفق إلى حزام الذهب.. سرقة الملايين من متجر أمريكي شهير (صورة)

عغ

منوعات كيت ميدلتون تكشف ما ساعدها على التعافي في رحلة صمتها مع السرطان

لت

أخبار الشركات كلية لومينوس تحتفل بيوم العلم الأردني



 
 





الأكثر مشاهدة