"أونروا": مخازن الأغذية في غزة فارغة والقطاع على شفا مجاعة

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قال أبو حسنة في تصريحات الليلة الماضية: "مخازن المواد الغذائية التابعة للوكالة أصبحت فارغة، والمواد تنفد بسرعة كبيرة، ونحن على أعتاب مجاعة حقيقية ستطال 2.3 مليون فلسطيني في مختلف مناطق قطاع غزة"، مؤكدًا أن الفترة الحالية هي الأصعب منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول 2023.
وأضاف: "نتحدث عن صورة مأساوية: هناك الآلاف من الجائعين في مختلف مناطق قطاع غزة، حتى ما تبقى من مواد أدخلها القطاع التجاري في فترة وقف إطلاق النار، يتم بيعها بأسعار فلكية لا يستطيع معظم سكان قطاع غزة شراءها. ونتحدث أيضًا عن منظومة صرف صحي ومنظومة مياه مدمّرة، والكهرباء غير موجودة. نحن نعيش أيامًا سوداوية، قد تكون هي الأصعب منذ السابع من تشرين الأول وحتى الآن".
وأكد المتحدث باسم الأونروا أنه: "لا بديل أمام الوكالة وغيرها من المنظمات سوى فتح المعابر بصورة فورية وإدخال المواد الغذائية والطبية، حيث لا يمكن الاستمرار بهذا المنع والحبس عن إدخال المساعدات منذ الثاني من آذار الماضي وحتى الآن".
ويُشار إلى أن إسرائيل استأنفت القصف المدمّر لقطاع غزة في 18 آذار الماضي، أعقبه توغّل بري جديد، بعد توقف دام نحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
"الأونروا": حان الوقت لإدخال وسائل الإعلام الدولية إلى غزة
-
الصين وماليزيا تعارضان التهجير القسري لسكان غزة
-
إحصائيات مؤلمة في يوم الأسير الفلسطيني
-
قيادي في حماس: نرفض أي اقتراح يتضمن نزع السلاح
-
كوريا الشمالية تتهم إسرائيل بالسعي لسرقة الأراضي الفلسطينية
-
6 شهداء بقصف الاحتلال خيمة لنازحين في بيت لاهيا
-
انتشال أكثر من 15 شهيدا بعد قصف الاحتلال لخان يونس
-
قوات الاحتلال تقتحم مدنا وقرى بالضفة