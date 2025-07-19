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أونروا: مساعدات غذائية تكفي غزة لـ3 أشهر بانتظار الدخول

"أونروا": مساعدات غذائية تكفي غزة لـ3 أشهر بانتظار الدخول
صندوق مساعدات
 
السبت، 19-07-2025 03:18 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، أن لديها مخزونا غذائيا كافيا لتلبية احتياجات جميع سكان قطاع غزة لمدة تتجاوز 3 أشهر، إلا أن هذه المساعدات ما تزال محتجزة في المستودعات بانتظار التصاريح اللازمة لإدخالها إلى القطاع.اضافة اعلان


وأوضحت الوكالة الأممية، في منشور عبر منصة (إكس)، أن هذه الإمدادات جاهزة للتوزيع، وتشمل مواد مخزنة في مستودعات بمدينة العريش المصرية، مشيرة إلى أن الأنظمة اللوجستية جاهزة وتعمل بكفاءة.

وجددت الوكالة دعوتها إلى فتح المعابر ورفع الحصار، مؤكدة استعدادها الكامل لأداء واجبها الإنساني في إيصال المساعدات لسكان القطاع، بمن فيهم نحو مليون طفل.
 
 
gnews

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