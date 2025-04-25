"أونروا": نصف مليون نازح جديد في غزة خلال شهر

وأوضحت أونروا، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، أن عمليات النزوح الأخيرة تركت الفلسطينيين محصورين في أقل من ثلث مساحة غزة الأصلية، مشيرة إلى أن هذه المناطق المتبقية "مجزأة، غير آمنة، وتكاد تكون غير صالحة للحياة".
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