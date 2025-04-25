الجمعة 2025-04-25 12:28 م
 

"أونروا": نصف مليون نازح جديد في غزة خلال شهر

غزة
غزة
 
الجمعة، 25-04-2025 10:53 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الجمعة، أن نحو نصف مليون شخص نزحوا مجددًا في قطاع غزة خلال الشهر الأخير، بفعل الأوامر المتعددة بالإخلاء التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وأوضحت أونروا، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، أن عمليات النزوح الأخيرة تركت الفلسطينيين محصورين في أقل من ثلث مساحة غزة الأصلية، مشيرة إلى أن هذه المناطق المتبقية "مجزأة، غير آمنة، وتكاد تكون غير صالحة للحياة".

 
gnews

أحدث الأخبار

زلزال

عربي ودولي هزتان ارضيتان تضربان تركيا

الداوود: الخدمات اللوجستية هي العمود الفقري لنجاح التجارة الإلكترونية

أخبار محلية الداوود: الخدمات اللوجستية هي العمود الفقري لنجاح التجارة الإلكترونية

سبائك ذهب

أسواق ومال الكشف عن سبب انخفاض أسعار الذهب عالميا صباح الجمعة

خطر اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط يرفع أسعار النفط

أسواق ومال أسعار النفط تتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية وسط فوضى الرسوم

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تُحدد ضوابط دخول مكة لموسم حج 2025

غزة

فلسطين "أونروا": نصف مليون نازح جديد في غزة خلال شهر

بدء عملية الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين

أخبار محلية بدء عملية الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين

علم روسيا

عربي ودولي روسيا: مستعدون لإبرام اتفاق لحل النزاع العسكري مع أوكرانيا



 
 





الأكثر مشاهدة