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"أونروا": 408 من العاملين في المجال الإنساني ارتقوا في غزة منذ بداية الحرب

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أرشيفية
 
الإثنين، 31-03-2025 11:46 م

الوكيل الإخباري- أعرب فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن الحزن العميق لتأكيد ارتقاء موظفـين آخرين في الوكالة و8 من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والمسعفين الأوائل.

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وشدد على ضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات وضمان المساءلة عن الانتهاكات.


وقال لازاريني، على حسابه على موقع "إكس" اليوم الاثنين، إن ذلك يرفع عدد عاملي الإغاثة الذين ارتقوا في غزة منذ بدء الحرب قبل نحو عام ونصف إلى 408 منهم 280 من وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا".


وأوضح لازاريني، "إن استهداف المستجيبين للطوارئ أو الصحفيين أو عاملي الإغاثة أو تعريضهم للخطر، يعد تجاهلا صارخا وكبيرا للقانون الدولي".


وأضاف: "في غزة أصبح هذا القتل أمرا روتينيا. لا يمكن أن يكون ذلك هو الواقع الجديد، يتعين ضمان المحاسبة، القانون الدولي ينطبق على الجميع بدون استثناء".


بترا

 
gnews

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