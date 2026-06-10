أيوب .. حين عاد له وضوح الرؤية والأمل

11:50 ص

الوكيل الإخباري- في غزة، حيث تختلط تفاصيل الحياة اليومية بأصوات الألم والصمود، لا تبدو النظارة الطبية مجرد وسيلة لتحسين النظر، بل قد تتحول إلى نافذة صغيرة يطل منها طفل على عالم يحاول أن يبقى جميلاً رغم كل شيء. اضافة اعلان





الطفل الغزي أيوب جنيد لم يطلب الكثير. لم يناشد العالم لإيقاف الحرب، ولم يطالب بالمستحيل. كل ما أراده أن يرى بوضوح من جديد، بعدما تحطمت عدسات نظارته الطبية، لتصبح تفاصيل الحياة من حوله ضبابية ومثقلة بالعتمة.



في مقطع مؤثر انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث أيوب ببراءة الأطفال وصدقهم عن معاناته اليومية، وعن صعوبة الدراسة والحركة وممارسة أبسط تفاصيل حياته دون نظارته. كلمات بسيطة خرجت من قلب طفل، لكنها وجدت من يصغي إليها.



ولأن الإنسانية الحقيقية تكمن في الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة التي تصنع فرقاً كبيراً في حياة الناس، استجابت طواقم عملية "الفارس الشهم 3" سريعاً لنداء أيوب. لم يمر الفيديو مرور الكرام، بل تحول إلى قصة أمل جديدة تضاف إلى سجل المبادرات الإنسانية التي تستهدف التخفيف من معاناة أهل غزة.



تم نقل أيوب إلى مركز طبي متخصص، حيث أُجريت له الفحوصات اللازمة، وزُوّد بنظارة طبية جديدة أعادت إليه القدرة على رؤية العالم كما ينبغي أن يراه طفل في عمره؛ واضحاً ومشرقاً ومليئاً بالأحلام.



لكن الحكاية لم تتوقف عند حدود النظارة الجديدة. فقد امتدت يد العون إلى أسرته أيضاً، من خلال متابعة أوضاعها الإنسانية وتقديم الدعم الإغاثي اللازم لها، في رسالة تؤكد أن العمل الإنساني لا يقتصر على تلبية الحاجة المباشرة، بل يشمل احتضان الإنسان ومساندته في مختلف جوانب حياته.



وعلى وجوه والدته وجدته ارتسمت مشاعر الامتنان والفرح، ليس لأن أيوب استعاد بصره الواضح فحسب، بل لأنه استعاد شيئاً آخر أكثر أهمية: شعوره بأن هناك من يسمع صوته ويهتم بمعاناته.



قصة أيوب قد تبدو صغيرة أمام حجم المأساة التي يعيشها قطاع غزة، لكنها تحمل في طياتها معنى كبيراً؛ فالأعمال الإنسانية العظيمة تبدأ أحياناً من الاستجابة لحاجة طفل واحد. وبين آلاف الأطنان من المساعدات والقوافل الإغاثية التي تصل إلى القطاع ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، تبقى قصة أيوب شاهداً على أن الدعم الإنساني ليس أرقاماً وإحصاءات فقط، بل هو أيضاً ابتسامة تعود إلى وجه طفل، وأمل يولد من جديد في قلب أنهكته الظروف.



هكذا عادت الرؤية إلى أيوب، وعاد معها شيء من الطمأنينة، لتؤكد هذه القصة أن الإنسانية، مهما اشتدت المحن، قادرة دائماً على أن تضيء نافذةً نحو الأمل.





