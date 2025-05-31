أ ف ب: حماس ردّت "إيجابا" على اقتراح ويتكوف "

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في حركة حماس أنّ ردّ الحركة على اقتراح الموفد الأميركي ستيف ويتكوف حول الهدنة في قطاع غزة كان "إيجابيا"، لكن "مع التأكيد على ضمان وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل".

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