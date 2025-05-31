أ ف ب: حماس ردّت "إيجابا" على اقتراح ويتكوف "

وأوضح المصدر المطلع على سير المفاوضات أن "حماس أبلغت الوسطاء بردها الرسمي مكتوبا، ويتضمّن ردّا إيجابيا على مقترح ويتكوف، ولكن مع التأكيد على ضمان وقف دائم لاطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن الأسرى العشرة على 3 دفعات".
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق شرق خانيونس
-
حماس تسلّم ردها على المقترح الأميركي
-
60 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم
-
العالم يترقب رد حماس على مقترح الهدنة اليوم
-
الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية بغزة في أسوأ حالاتها منذ بداية حرب الإبادة
-
الأونروا :مساعدات غزة لا تتناسب مع حجم المأساة الإنسانية
-
شهيدان إثر قصف من مسيرة إسرائيلية شرقي خان يونس
-
آليات الاحتلال تصدم حافلة تقل حجاجا في جنين بشكل متعمد