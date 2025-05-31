السبت 2025-05-31 11:12 م
 

أ ف ب: حماس ردّت "إيجابا" على اقتراح ويتكوف "

غزة
غزة
 
السبت، 31-05-2025 10:12 م

الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في حركة حماس أنّ ردّ الحركة على اقتراح الموفد الأميركي ستيف ويتكوف حول الهدنة في قطاع غزة كان "إيجابيا"، لكن "مع التأكيد على ضمان وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل".

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وأوضح المصدر المطلع على سير المفاوضات أن "حماس أبلغت الوسطاء بردها الرسمي مكتوبا، ويتضمّن ردّا إيجابيا على مقترح ويتكوف، ولكن مع التأكيد على ضمان وقف دائم لاطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن الأسرى العشرة على 3 دفعات".

 
gnews

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