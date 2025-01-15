 
الأربعاء 2025-01-15 06:45 م
 

أ ف ب: حماس والجهاد وافقتا على اتفاق وقف إطلاق النار

الدخان يتصاعد في قطاع غزة،
غزة
الأربعاء، 15-01-2025 05:54 م
الوكيل الإخباري-   صرح مصدران فلسطينيان قريبان من مفاوضات الدوحة، أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وافقتا على اتفاق وقف النار وصفقة تبادل الأسرى.اضافة اعلان


وأكد مصدر لوكالة فرانس برس أن "حماس والجهاد الإسلامي أبلغتا الوسطاء بالموافقة على المسودة النهائية لاتفاق وقف النار وصفقة تبادل الأسرى" بينما قال مصدر أخر إن "حماس سلمت إسرائيل عبر الوسطاء الرد الإيجابي ... بعد الاتفاق حول كافة النقاط والتفاصيل".
 
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