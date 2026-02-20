الجمعة 2026-02-20 12:26 م

إجراءات أمنية مكثفة حول المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان

الجمعة، 20-02-2026 11:18 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت عشرات المسنّين على حاجزي قلنديا وبيت لحم، كانوا في طريقهم إلى المسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكنهم من الدخول.اضافة اعلان


وأشارت إلى أن الاحتلال احتجز 4 مسعفين، وعرقل عمل الطواقم الصحفية والطبية على حاجز قلنديا.
كما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي قيودًا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد، ومنعت عددًا منهم من الدخول.

بدورها، قالت محافظة القدس إن سلطات الاحتلال منعت دخول مواطنين من حاجز قلنديا إلى القدس بحجة اكتمال العدد المسموح بدخوله، كما أن هناك آلافًا عالقين عند الحاجز، ويرفض الاحتلال السماح لهم بدخول القدس.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال شدّدت من إجراءاتها حول القدس، عبر فرض قيود على الدخول ونشر الحواجز والتضييق على الوافدين إلى المدينة، في خطوة تهدف إلى تقليص أعداد المصلين.
 
 


