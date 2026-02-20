إجراءات أمنية مكثفة حول المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان

وأشارت إلى أن الاحتلال احتجز 4 مسعفين، وعرقل عمل الطواقم الصحفية والطبية على حاجز قلنديا.
كما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي قيودًا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد، ومنعت عددًا منهم من الدخول.
بدورها، قالت محافظة القدس إن سلطات الاحتلال منعت دخول مواطنين من حاجز قلنديا إلى القدس بحجة اكتمال العدد المسموح بدخوله، كما أن هناك آلافًا عالقين عند الحاجز، ويرفض الاحتلال السماح لهم بدخول القدس.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال شدّدت من إجراءاتها حول القدس، عبر فرض قيود على الدخول ونشر الحواجز والتضييق على الوافدين إلى المدينة، في خطوة تهدف إلى تقليص أعداد المصلين.
-
أخبار متعلقة
-
حماس: أي مسار سياسي بشأن غزة يجب أن ينطلق من وقف كامل للعدوان
-
شعث: نعمل بخطوات متدرجة لترسيخ الأمن وبناء أسس السلام في غزة
-
روبيو: لا توجد خطة بديلة لغزة
-
وثائق تكشف خطة أمريكية لبناء قاعدة عسكرية في غزة تتسع لـ 5000 جندي
-
مجلس السلام يقر حزمة تبرعات لغزة بأكثر من 7 مليار دولار
-
الأمم المتحدة: أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف من"تطهير عرقي"
-
60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في "الأقصى"
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 72069 شهيدا