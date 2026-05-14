إجراءات مشددة لإخلاء الأقصى تمهيداً لاقتحامات المستوطنين في "الاحتفال التعويضي"

واقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي أرييل كيلنر المسجد الأقصى برفقة مستوطنين.
ومنعت قوات الاحتلال دخول الرجال دون سن 60 عاماً والنساء دون 50 عاماً إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر، كما اعتدت على عدد من الرجال والنساء بالدفع والضرب عند أبواب المسجد.
وأجبرت شرطة الاحتلال المصلين وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وطلبة المدرسة الشرعية على البقاء داخل المصليات المسقوفة والمباني، ومنعت وجودهم في ساحات المسجد الأقصى لإفراغها بالكامل أمام المقتحمين.
ولم يتجاوز عدد المصلين الموجودين داخل المسجد الأقصى، بمن فيهم موظفو الأوقاف وطلبة المدرسة الشرعية الذين يتقدم بعضهم لامتحانات نهائية، نحو 150 شخصاً، في حين تجاوز عدد المقتحمين خلال الساعة الأولى أكثر من 200 مقتحم.
وفي البلدة القديمة في القدس، أجبرت قوات الاحتلال التجار على إغلاق محالهم التجارية طوال اليوم، في إطار إجراءاتها لتأمين اقتحامات المسجد الأقصى ومسيرة الأعلام المقررة مساءً.
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
-
انطلاق أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح" اليوم
-
الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من مخيم قلنديا
-
ائتلاف نتنياهو يتقدم بطلب لحل الكنيست
-
الأمم المتحدة: استهداف أفراد الشرطة في غزة يمثل جريمة حرب
-
أكسيوس: مجلس السلام يسعى لبدء تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة في مناطق خارج سيطرة حماس
-
مفوض أممي يدعو إسرائيل لإلغاء محكمة عسكرية خاصة بمحاكمة الفلسطينيين
-
منسّق "مجلس السلام": وقف النار في غزة "قائم" لكنه "أبعد من أن يكون مثاليا"