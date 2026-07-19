إجلاء طبي عبر معبر رفح شمل 86 شخصا

وجرى تجهيز المرضى ومرافقيهم داخل مستشفى المواصي الميداني التابع للجمعية، قبل نقلهم بوساطة طواقم الإسعاف إلى معبر رفح البري، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات ذات العلاقة.
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