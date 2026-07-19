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إجلاء طبي عبر معبر رفح شمل 86 شخصا

معبر رفح البري
معبر رفح البري
 
الأحد، 19-07-2026 11:43 ص

الوكيل الإخباري-   شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر، الأحد، في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 86 شخصا، بينهم 31 مريضا، و55 مرافقا، لتلقي العلاج خارج القطاع، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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وجرى تجهيز المرضى ومرافقيهم داخل مستشفى المواصي الميداني التابع للجمعية، قبل نقلهم بوساطة طواقم الإسعاف إلى معبر رفح البري، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات ذات العلاقة.

 
 


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