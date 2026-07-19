إجلاء طبي عبر معبر رفح شمل 86 شخصا

الوكيل الإخباري- شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر، الأحد، في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 86 شخصا، بينهم 31 مريضا، و55 مرافقا، لتلقي العلاج خارج القطاع، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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