 
الخميس 2024-10-17 09:57 ص
 
 

إدانات عربية ودولية للوضع الكارثي في غزة عبر مجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
الخميس، 17-10-2024 09:47 ص

الوكيل الإخباري-   أدانت دول عربية وأجنبية الوضع الكارثي التي تسببت به إسرائيل في غزة، ومنعها المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الأمم المتحدة "الأونروا" في مناطق القطاع.

وأكد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين" الذي دعت إليه بلاده، أن الوضع في غزة وصل إلى "مستوى كارثي"، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الوفاء بالتزامه بحماية أرواح المدنيين بموجب القانون الدولي.

وأدان مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، الغارات الجوية الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية في غزة.

ودعا دي ريفيير، في كلمته أمام مجلس الأمن، الاحتلال الى ضمان حماية جميع المدنيين، وفقا للقانون الإنساني الدولي، معربا عن قلق بلاده "إزاء الطبيعة الخطيرة للغاية للوضع في شمال غزة".

من جانبها، أعربت مندوبة الولايات المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد عن قلقها العميق عند التفكير في المشاهد المدمرة للضحايا المدنيين في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية في وسط غزة.

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وقدمت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، تقريرا حول الأوضاع المأساوية في غزة والوضع في الشرق الأوسط.

وأكدت مسويا في تقريرها أن نحو 400 فلسطيني قتلوا وأصيب 1500 آخرين في أسبوع واحد، مشيرة إلى الصور المروعة للمرضى والنازحين الذين لا يتلقون الرعاية الطبية الكافية، ومستوى المعاناة الذي أصبح يفوق الوصف والاستيعاب.

 ولفتت مسويا إلى أن المساعدات الإنسانية تكاد تكون منعدمة، حيث تنفد المواد الغذائية والوقود، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، ووقف الهجمات العشوائية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

 ودعت إلى المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة في غزة، مشددة على أن إنهاء هذه الفظائع يتطلب تحركًا فوريًا وحاسمًا من المجتمع الدولي.

وفا

 
gnews

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