إدانات عربية ودولية للوضع الكارثي في غزة عبر مجلس الأمن

الوكيل الإخباري- أدانت دول عربية وأجنبية الوضع الكارثي التي تسببت به إسرائيل في غزة، ومنعها المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الأمم المتحدة "الأونروا" في مناطق القطاع.



وأكد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين" الذي دعت إليه بلاده، أن الوضع في غزة وصل إلى "مستوى كارثي"، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الوفاء بالتزامه بحماية أرواح المدنيين بموجب القانون الدولي.



وأدان مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، الغارات الجوية الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية في غزة.



ودعا دي ريفيير، في كلمته أمام مجلس الأمن، الاحتلال الى ضمان حماية جميع المدنيين، وفقا للقانون الإنساني الدولي، معربا عن قلق بلاده "إزاء الطبيعة الخطيرة للغاية للوضع في شمال غزة".



من جانبها، أعربت مندوبة الولايات المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد عن قلقها العميق عند التفكير في المشاهد المدمرة للضحايا المدنيين في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية في وسط غزة.





اضافة اعلان