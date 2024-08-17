إذاعة الجيش الإسرائيلي: اغتيال مطلوبين اثنين بجنين

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بوصول شهيدين إلى مستشفى جنين الحكومي جراء قصف الاحتلال مركبة وسط جنين.
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