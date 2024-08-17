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إذاعة الجيش الإسرائيلي: اغتيال مطلوبين اثنين بجنين

صورة لقصف المركبة
قصف الاحتلال مركبة وسط جنين




 

السبت، 17-08-2024 10:54 م
الوكيل الإخباري-   - نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن طائرة إسرائيلية مسيرة اغتالت مطلوبين خلال وجودهما في مركبة تعرضت لاستهداف بجنين بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بوصول شهيدين إلى مستشفى جنين الحكومي جراء قصف الاحتلال مركبة وسط جنين.
gnews

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