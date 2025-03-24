إذاعة الجيش الإسرائيلي: الشاباك ينفي إجراء تحقيق بشأن بن غفير

وكانت القناة الـ12 قالت إن جهاز الشاباك فتح تحقيقا ضد جهاز الشرطة ومقربين من بن غفير. ورد مكتب الوزير بأن التحقيق ذو خلفية سياسية ويهدف لتنفيذ انقلاب ضد إرادة الشعب.
وقال بن غفير إن رئيس الشاباك رونين بار مجرم وكاذب، وإنه يحاول الآن إنكار محاولته التآمر على مسؤولين منتخبين في دولة ديمقراطية حسب قوله.
وأضاف لن أكتفي بإقالة رئيس الشاباك، بل يجب أن يواجه تهما جنائية بمحاولة الانقلاب والسعي لتقويض الديمقراطية.
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