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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الكابينت ينعقد اليوم للتصديق على الصفقة

ت
أرشيفية
الجمعة، 17-01-2025 09:14 ص

الوكيل الإخباري - ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" ينعقد الساعة 10 صباحا بتوقيت القدس للتصديق على الصفقة.

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وقالت إن هناك تقديرات بأن تُنشر مساء اليوم الجمعة، قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم.


وأضافت: قد تعقد الحكومة جلسة اليوم بشأن الصفقة في مسعى لعدم تأجيل التنفيذ حتى الاثنين.

 
gnews

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