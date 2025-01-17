إذاعة الجيش الإسرائيلي: الكابينت ينعقد اليوم للتصديق على الصفقة

الوكيل الإخباري - ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" ينعقد الساعة 10 صباحا بتوقيت القدس للتصديق على الصفقة.

اضافة اعلان

وقالت إن هناك تقديرات بأن تُنشر مساء اليوم الجمعة، قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم.