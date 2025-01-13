إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل 850 عسكريا منذ بداية الحرب على غزة

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الوكيل الإخباري- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "840 قتيلا في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب".

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وبينت "405 من قتلى الجيش الإسرائيلي قتلوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة".



وأضافت "55 منهم خلال العملية العسكرية الحالية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة".