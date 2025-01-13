إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل 850 عسكريا منذ بداية الحرب على غزة

وبينت "405 من قتلى الجيش الإسرائيلي قتلوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة".
وأضافت "55 منهم خلال العملية العسكرية الحالية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة".
وتابعت "15 منهم في الأسبوع الماضي في بيت حانون شمال قطاع غزة".
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