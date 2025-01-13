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إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل 850 عسكريا منذ بداية الحرب على غزة

الاحتلال
الاحتلال
الإثنين، 13-01-2025 08:21 م

الوكيل الإخباري-   أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي  "840 قتيلا في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب".

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وبينت "405 من قتلى الجيش الإسرائيلي قتلوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة".


وأضافت "55 منهم خلال العملية العسكرية الحالية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة".


وتابعت "15 منهم في الأسبوع الماضي في بيت حانون شمال قطاع غزة".

 
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