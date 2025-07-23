الأربعاء 2025-07-23 11:30 ص
 

إذاعة جيش الاحتلال: الجيش أنهى عملياته بدير البلح

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
 
الأربعاء، 23-07-2025 10:56 ص

الوكيل الإخباري-   افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان الجيش أنهى عملياته في دير البلح وسط قطاع غزة وانسحب منها صباح اليوم.

اضافة اعلان


وأضافت ان ضابط إسرائيلي كبير قال إنه ليس من المستبعد أن نعود للعمل في وسط قطاع غزة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

هانىة

منوعات الأرض على موعد مع عواصف مغناطيسية اليوم وغداً.. تقرير يحذر

t

أخبار الشركات زين تجدّد شراكتها مع "لوياك" وتعيد تأهيل مدرسة أم الينابيع في عجلون

الذهب

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

8عهت

منوعات أبٌ يبيع طفلته مقابل 60 ألف دولار في العراق

بلا

منوعات جدل في المغرب بسبب حفلات الطلاق

جيش الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين إذاعة جيش الاحتلال: الجيش أنهى عملياته بدير البلح

السفارة الصينية تحتفل بالذكرى الـ98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني

أخبار محلية السفارة الصينية تحتفل بالذكرى الـ98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني

جانب من اجتماع رئيس وأعضاء غرفتي تجارة الأردن وعمّان ورئيس وأعضاء نقابة المهندسين الزراعيين السوريين

أخبار محلية غرفتا تجارة الأردن وعمّان تطالبان بالإسراع في إعداد رزنامة زراعية مشتركة مع سوريا



 
 





الأكثر مشاهدة