 
الثلاثاء 2024-11-12 08:54 م
 

إسرائيل اليوم: سنحصل على حكومة الأحلام مع إدارة ترمب

ترمب
دونالد ترمب
الثلاثاء، 12-11-2024 07:49 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن تل أبيب ستحصل على حكومة الأحلام مع الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بسبب التسريبات حول الشخصيات التي سيعينها في إدارته.اضافة اعلان


وذكرت الصحيفة أن أمام إسرائيل عامين لإعادة تشكيل مستقبلها ومستقبل المنطقة، قبل نهاية ولاية حكومة بنيامين نتنياهو.
 
gnews

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