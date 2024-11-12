إسرائيل اليوم: سنحصل على حكومة الأحلام مع إدارة ترمب

07:49 م

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الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن تل أبيب ستحصل على حكومة الأحلام مع الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بسبب التسريبات حول الشخصيات التي سيعينها في إدارته. اضافة اعلان





وذكرت الصحيفة أن أمام إسرائيل عامين لإعادة تشكيل مستقبلها ومستقبل المنطقة، قبل نهاية ولاية حكومة بنيامين نتنياهو.