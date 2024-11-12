إسرائيل اليوم: سنحصل على حكومة الأحلام مع إدارة ترمب

وذكرت الصحيفة أن أمام إسرائيل عامين لإعادة تشكيل مستقبلها ومستقبل المنطقة، قبل نهاية ولاية حكومة بنيامين نتنياهو.
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