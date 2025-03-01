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إسرائيل اليوم: نتنياهو يعقد الليلة اجتماعا أمنيا بمشاركة المفاوضين

نتنياهو
نتنياهو
السبت، 01-03-2025 09:06 م
الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة إسرائيل اليوم ان المطلب الإسرائيلي حاليا هو ممارسة الضغط على حماس وتمديد المرحلة الأولى من الصفقة.اضافة اعلان


وأضافت ان رئيس الوزراء سيعقد الليلة اجتماعا أمنيا بمشاركة الوفد العائد من القاهرة.
 
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