إسرائيل تأمر بوقف التدريس الثلاثاء في المناطق المتاخمة لقطاع غزة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس إنّه "في ختام تقييم الوضع، تقرّر تغيير تعليمات الجبهة الداخلية، حيث ستنتقل مناطق غلاف غزة من الأنشطة الكاملة إلى الأنشطة المحدودة التي لا تسمح باجراء الأنشطة التعليمية. باقي المناطق تبقى دون تغيير".
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