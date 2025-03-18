إسرائيل تأمر بوقف التدريس الثلاثاء في المناطق المتاخمة لقطاع غزة

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الوكيل الإخباري- أمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف التدريس في المناطق المتاخمة لغزة الثلاثاء، وذلك إثر شنّ طائراتها غارات على القطاع المحاصر غير مسبوقة في نطاقها وكثافتها منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين الطرفين في 19 كانون الثاني/يناير. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس إنّه "في ختام تقييم الوضع، تقرّر تغيير تعليمات الجبهة الداخلية، حيث ستنتقل مناطق غلاف غزة من الأنشطة الكاملة إلى الأنشطة المحدودة التي لا تسمح باجراء الأنشطة التعليمية. باقي المناطق تبقى دون تغيير".