الخميس 2025-07-24 10:34 ص
 

إسرائيل تؤكد تلقيها رد حماس على مقترح الهدنة في غزة

فلسطينيون يتفقدون الأضرار، بما في ذلك سيارة إسعاف،
فلسطينيون يتفقدون الأضرار بما في ذلك سيارة إسعاف في غزة
 
الخميس، 24-07-2025 09:08 ص
الوكيل الإخباري-   ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إسرائيل تدرس رد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت حماس الأربعاء إنها قدمت ردها للوسطاء، لكنها لم تفصح عن فحواه.

وتشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، أكثر من 202 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
 
 
gnews

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