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إسرائيل تؤكد مواصلتها القتال في غزة على الرغم من إعلان الإفراج عن محتجز أميركي

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 
الإثنين، 12-05-2025 01:00 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إن تل أبيب لن توقف القتال في غزة حتى خلال المفاوضات مع حماس، بعد أن أعلنت الحركة أنها ستفرج عن محتجز عقب محادثات مع الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وجاء في بيان لمكتب نتنياهو "وفقا لسياسة إسرائيل، ستجري المفاوضات تحت النار مع الالتزام بتحقيق كل أهداف الحرب".

قال مسؤول كبير في (حماس) الأحد، إن الحركة ستفرج عن الإسرائيلي الأميركي إيدان ألكسندر، المحتجز في القطاع في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وأكدت الحركة في بيان، استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة وبذل جهود جادّة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب.

وأبدت الحركة استعدادها لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة.
 
gnews

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