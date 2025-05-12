إسرائيل تؤكد مواصلتها القتال في غزة على الرغم من إعلان الإفراج عن محتجز أميركي

وجاء في بيان لمكتب نتنياهو "وفقا لسياسة إسرائيل، ستجري المفاوضات تحت النار مع الالتزام بتحقيق كل أهداف الحرب".
قال مسؤول كبير في (حماس) الأحد، إن الحركة ستفرج عن الإسرائيلي الأميركي إيدان ألكسندر، المحتجز في القطاع في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وأكدت الحركة في بيان، استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة وبذل جهود جادّة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب.
وأبدت الحركة استعدادها لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة.
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