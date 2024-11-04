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إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقية عام 1967 مع الأونروا

أرشيفية
نازحون في احدى منشآت الأونروا
الإثنين، 04-11-2024 08:23 ص

الوكيل الإخباري - أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة، بإلغاء اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا UNRA.

وتزعم إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا يشتبه في أنهم  شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، وترفض الأمم المتحدة هذه الاتهامات مؤكدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.

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وقال كاتس: "إن الأونروا هي جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل".


ووفق الصحيفة، فإنه لا بديل حتى الآن لمنظمة الأونروا في غزة، حيث يتم تسليم الغالبية العظمى من المساعدات الإنسانية من خلال منظمات أخرى، فيما يتم تسليم 13% فقط منها من خلال الأونروا.

 

RT

 
gnews

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