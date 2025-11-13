الجمعة 2025-11-14 01:34 ص
 

إسرائيل تتسلم رفات أحد الرهائن الأربعة المتبقين في غزة

تمت إعادة رفات 24 رهينة إلى إسرائيل
الخميس، 13-11-2025 11:53 م
الوكيل الإخباري-  تسلمت إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفات أحد الرهائن الأربعة المتبقين لدى حركة حماس في غزة، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مساء الخميس.اضافة اعلان


وأورد البيان أن النعش الذي سلم في قطاع غزة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، سينقل الى إسرائيل وتحديدا إلى المعهد الوطني للطب الشرعي في تل أبيب بهدف تحديد هوية الرفات.

وتأتي إعادة الجثامين بموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي يسري في غزة منذ 10 أكتوبر.

وتمت إعادة رفات 24 رهينة إلى إسرائيل منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 10 أكتوبر. وإذا أكدت إسرائيل أن الجثة الأخيرة لرهينة، ستبقى 3 جثث أخرى في غزة.

سكاي نيوز
 
 
