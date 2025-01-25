إسرائيل تحدد مهلة للأونروا لوقف عملها بالقدس

الوكيل الإخباري- حدّد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مهلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لوقف أنشطتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تشغلها بحلول نهاية الشهر الجاري.

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وقال دانون -في رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة- إنه "وفقًا للقانون الإسرائيلي المعمول به، يجب على الأونروا وقف عملياتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تستخدمها في المدينة بحلول 30 يناير/كانون الثاني الجاري على أبعد تقدير".



وشدد دانون في رسالته على أن هذه "التطورات هي رد مباشر على المخاطر الأمنية الجدية التي يشكلها اختراق حماس ومنظمات أخرى لوكالة الأونروا، ورفض الوكالة معالجة المخاوف الجدية والمادية التي أثارتها إسرائيل ومعالجة الوضع".



واعتبر أن الأونروا قد أخلّت "بالتزامها الأساسي بالنزاهة والحياد بشكل لا يمكن إصلاحه".



ولا تشير الرسالة إلى قانون آخر أقره البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول، يحظر أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967، ويحظر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع الأونروا وموظفيها اعتبارًا من التاريخ نفسه، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل أنشطة الوكالة في غزة والضفة الغربية.



وتتهم إسرائيل الوكالة بأنها مخترَقة من جانب أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتقول إن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.