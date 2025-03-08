إسرائيل ترسل وفدا للدوحة الاثنين لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار

وقال المكتب في بيان إن "إسرائيل تقبل دعوة الوسطاء المدعومين من الولايات المتحدة وسترسل وفدا إلى الدوحة الاثنين بهدف المضي قدما في المفاوضات".
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