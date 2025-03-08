إسرائيل ترسل وفدا للدوحة الاثنين لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار

11:55 م

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الوكيل الإخباري- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن إسرائيل سترسل وفدا إلى الدوحة الاثنين ليناقش مع الوسطاء الدوليين استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي بدأ في 19 كانون الثاني/يناير. اضافة اعلان





وقال المكتب في بيان إن "إسرائيل تقبل دعوة الوسطاء المدعومين من الولايات المتحدة وسترسل وفدا إلى الدوحة الاثنين بهدف المضي قدما في المفاوضات".



