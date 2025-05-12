إسرائيل ترسل وفدها المفاوض بشأن غزة إلى قطر الثلاثاء

وأضاف البيان أن التفاوض سيكون على خطة إطلاق سراح المحتجزين؛ التي قدّمها المبعوث الأميركي لشؤون المحتجزين آدم بوهلر.
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