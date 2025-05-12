إسرائيل ترسل وفدها المفاوض بشأن غزة إلى قطر الثلاثاء

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الوكيل الإخباري- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته سترسل وفدها المفاوض بشأن غزة إلى قطر الثلاثاء. اضافة اعلان





وأضاف البيان أن التفاوض سيكون على خطة إطلاق سراح المحتجزين؛ التي قدّمها المبعوث الأميركي لشؤون المحتجزين آدم بوهلر.