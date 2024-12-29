إسرائيل ترفض تزويد السلطة الفلسطينية بسلاح لدعم عملية جنين

ومنذ 14 ديسمبر/ كانون الأول الحالي تستمر الاشتباكات في مخيم جنين بين المقاومين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة، في عملية أطلقت عليها أجهزة السلطة اسم "حماية وطن"، وقالت إنها تهدف إلى "إعادة الأمن والاستقرار وإنقاذ حياة الفلسطينيين من الفلتان الأمني المتزايد"، وأسفرت إلى غاية الآن عن 11 قتيلا، من بينهم 5 من عناصر الأجهزة الأمنية.
وقالت إذاعة الجيش إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي أوصى القيادة السياسية بعدم نقل أسلحة إلى السلطة الفلسطينية، وهي التوصية التي حظيت بدعم من وزير الدفاع يسرائيل كاتس قبل أن يوافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأشارت إلى أن قرار عدم مد السلطة بأسلحة اتخذ رغم أن الولايات المتحدة مارست ضغطا كبيرا على إسرائيل في الأيام الأخيرة، وطلبت تحديدا مد السلطة بأسلحة كلاشنكوف وذخائر ومركبات مصفحة.
ووفقا لإذاعة الجيش، فإن القرار الإسرائيلي الجديد اتخذ على الرغم من أن أجهزة الأمن الإسرائيلية ترى أن نجاح عملية السلطة في جنين هو مصلحة أمنية لإسرائيل.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
وفاة خامس طفل نتيجة البرد بغزة خلال أسبوع
-
إصابة جنود إسرائيليين في حادث دهس بعسقلان
-
ثلاثة شهداء في غارة الاحتلال على منزل بغزة
-
أمن السلطة الفلسطينية يعلق على استشهاد صحفية بجنين
-
قوات الاحتلال تقتحم نابلس
-
قناة إسرائيلية تنشر تفاصيل جديدة بشأن اغتيال هنية
-
غارة إسرائيلية على منزل بخان يونس
-
36 شهيدا بغزة منذ فجر اليوم