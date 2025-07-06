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إسرائيل ترفض تعديلات حماس على مقترح الهدنة

غارات وأحزمة نارية عنيفة على مناطق واسعة في قطاع غزة
غزة
 
الأحد، 06-07-2025 12:19 ص

الوكيل الإخباري-   قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا تقبل التعديلات التي طلبتها حماس إدخالها على المقترح القطري.

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وأضاف البيان، أنه ورغم الرفض إلا أن فريق التفاوض سيتوجه إلى قطر الأحد لإجراء محادثات بشأن غزة.

 
 
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