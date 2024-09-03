إسرائيل تستدعي خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري للتحقيق

وأفاد المكتب القانوني للشيخ عكرمة صبري، في بيان، بأن مخابرات الاحتلال داهمت منزله، واستدعته للتحقيق في قسم 4 الخاص بالتحقيق مع المقدسيين في سجن المسكوبية الساعة التاسعة صباحا.
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