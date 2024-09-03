إسرائيل تستدعي خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري للتحقيق

الوكيل الإخباري- استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق في معتقل المسكوبية غرب مدينة القدس المحتلة.

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