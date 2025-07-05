إسرائيل تستعد لإرسال وفد إلى قطر لإجراء محادثات تتعلق بالهدنة في غزة

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة 12 الإسرائيلية السبت؛ نقلا عن مسؤول كبير أن إسرائيل قررت إرسال وفد إلى قطر لإجراء محادثات بشأن اتفاق محتمل لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

اضافة اعلان



ولم يتضح ما إذا كان الوفد سيتوجه إلى قطر اليوم أم غدا.