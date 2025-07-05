السبت 2025-07-05 10:20 م
 

إسرائيل تستعد لإرسال وفد إلى قطر لإجراء محادثات تتعلق بالهدنة في غزة

غزة
غزة
 
السبت، 05-07-2025 08:40 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت القناة 12 الإسرائيلية السبت؛ نقلا عن مسؤول كبير أن إسرائيل قررت إرسال وفد إلى قطر لإجراء محادثات بشأن اتفاق محتمل لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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ولم يتضح ما إذا كان الوفد سيتوجه إلى قطر اليوم أم غدا.


والجمعة، أعلنت حركة حماس أنها "جاهزة بكل جدية للدخول فورا" في مفاوضات بشأن آلية تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة بوساطة مصر وقطر.

 
 
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