إسرائيل تستعد لتسلم جثث 5 أسرى

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة ان إسرائيل تستعد لاستلام جثث 5 "أسرى " يوم الخميس المقبل بتدخل من الوسطاء.

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وأضافت ان حماس ستسلم صباح الخميس قائمة بأسماء الأسرى الذين قتلوا في الأسر.



وبينت ان بعد التحقق من هوية جثث الأسرى سيتم إبلاغ العائلات المعنية.