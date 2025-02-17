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إسرائيل تستعد لتسلم جثث 5 أسرى

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 17-02-2025 07:24 م

الوكيل الإخباري-   أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة ان إسرائيل تستعد لاستلام  جثث 5 "أسرى " يوم الخميس المقبل بتدخل من الوسطاء.

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وأضافت ان حماس ستسلم صباح الخميس قائمة بأسماء الأسرى الذين قتلوا في الأسر.


وبينت ان بعد التحقق من هوية جثث الأسرى سيتم إبلاغ العائلات المعنية.


يوتوقع أن تتم يوم السبت عملية تبادل بإطلاق سراح 3 اسرى إسرائيليين أحياء.

 
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