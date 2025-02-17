إسرائيل تستعد لتسلم جثث 5 أسرى

وأضافت ان حماس ستسلم صباح الخميس قائمة بأسماء الأسرى الذين قتلوا في الأسر.
وبينت ان بعد التحقق من هوية جثث الأسرى سيتم إبلاغ العائلات المعنية.
يوتوقع أن تتم يوم السبت عملية تبادل بإطلاق سراح 3 اسرى إسرائيليين أحياء.
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