إسرائيل تستعد لسلسلة عمليات في مخيم جنين

بدوره، قال رئيس جهاز الشاباك رونين بار "نحن في حرب متعددة الجبهات، والآن هو وقت شمال الضفة الغربية، ولا يمكن هزيمة الإرهاب بالدفاع".
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل ستفرج عن 180 أسيرا فلسطينيا مقابل 4 محتجزات
-
المتحدث باسم بلدية غزة: لدينا خطة للتعافي ومعالجة آثار العدوان
-
المنظمة الدولية للهجرة تتحدث عن الدمار بغزة
-
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل
-
شهيدان برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة
-
الاحتلال يحرق عددا من منازل الفلسطينيين في مخيم جنين
-
سرايا القدس: مقاتلونا يتصدون لمحاولة اقتحام مخيم جنين
-
الانتهاء من ربط بلدة القرارة شمال خان يونس بالمياه