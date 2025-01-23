إسرائيل تستعد لسلسلة عمليات في مخيم جنين

09:20 م

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان ورئيس الشاباك أجريا تقييما للأوضاع في جنين، وأكد أن إسرائيل مستعدة لسلسلة عمليات في المخيم، ولن تمنح من وصفه بـ"العدو" فرصا لإلحاق الأذى بالقوات الإسرائيلية. اضافة اعلان





بدوره، قال رئيس جهاز الشاباك رونين بار "نحن في حرب متعددة الجبهات، والآن هو وقت شمال الضفة الغربية، ولا يمكن هزيمة الإرهاب بالدفاع".