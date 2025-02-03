إسرائيل تستعد للانسحاب من وسط قطاع غزة في إطار الصفقة

الوكيل الإخباري- في غضون أسبوع، من المقرر أن يدخل اليوم الثاني والعشرون من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، حيث تبدأ إسرائيل انسحابا من وسط القطاع بما في ذلك محور "نتساريم" باتجاه الحدود الشرقية.

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