السبت 2025-07-05 05:50 م
 

إسرائيل تستعد للرد بعد موافقة حماس على مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة

ارشيفية
غزة
 
السبت، 05-07-2025 05:32 م

الوكيل الإخباري-   تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للرد في أعقاب إعلان حركة حماس استعدادها للتفاوض على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المُحتجزين في قطاع غزة.

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وقال مسؤول حكومي إسرائيلي، إنّه "لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن في هذه المرحلة".

 
 
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